Ziraat Katılım kâr-zarar ortaklığı yapacak

Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, stratejik ürünlere yönelik kâr-zarar ortaklığı projelerine yatırım yaptıklarını belirterek, "Bilgi teknolojileri alanında çok proje geliyor. Burada da Türkiye'de girilmemiş niş alan bulmamız durumunda kâr-zarar ortaklığı yapabiliriz" dedi. Özdemir, katılım finans sektöründen kâr-zarar ortaklığı projelerin beklendiğini ancak cesur adımların pek atılamadığını belirtti. Kamunun kendilerine verdiği bir görevle bu alanda biraz daha cesaret göstererek böyle projelere destek verdiklerini kaydeden Özdemir, "Bu tür projelerin sayısını artırmamız gerekiyor. Çünkü her projede karşılaştığımız sorunları ekonomi yönetimine iletiyoruz. Konularla ilgili mevzuat düzenlemelerine de katkı sunuyoruz. Tecrübelerin artmasıyla daha fazla karzarar ortaklığı projeleri göreceğiz" dedi.