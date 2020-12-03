5A ve 5B uydularının istasyonları kuruluyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2021'de hizmet vermesi planlanan Türksat 5A ve Türksat 5B uydularından hizmet sunulacak yeni frekans bantları için, Gölbaşı merkez kampüsümüzde yer istasyonları kurulum çalışmalarında sona gelindiğini söyledi. Karaismailoğlu, "Türksat 5A'nın fırlatma anını; ülkemizde ilk defa kutlayacağımız, uzay ve havacılık vizyonumuzu pekiştirecek, Türkiye Uzay Haftası etkinlikleriyle tüm halkımıza ulaştıracağız. Türksat 5A uydumuzun ardından, bir diğer kilometre taşı olan uydu seviye testlerine başladığımız Türksat 5B'yi ise 2021 yılının ikinci çeyreğinde fırlatacağız. Türksat 6A için ise TUSAŞ Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde Türksat mühendislerimizin de katılımıyla mühendislik modeli ekipman üretim ve entegrasyonu devam ediyor. 6A uydumuzu da 2022 yılında uzaya göndereceğiz" dedi. ANKARA