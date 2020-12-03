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haberi: 3 Aralık 2020 Perşembe bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

haberleri yakından takip edilmeye başlandı. Gün içerisinde küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların ilgi odağı haline gelen sarı metalin inişli çıkışlı grafiği nedeniyle ekonominin merkezinde sayılıyor. Öte yandan tüm dünyayı yakından ilgilendiren koronavirüs nedeniyle de sarı metal için canlı rakamlar bu noktada önem kazanıyor. Bu bağlamda; bugün altın fiyatları ne kadar? 3 Aralık 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 3.12.2020 21:53 Son Güncelleme: 3.12.2020 21:53 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika haberi: 3 Aralık 2020 Perşembe bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika haberi… Ağustos ayında büyük bir yükseliş yaşayan altın fiyatları son gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ABD seçimleri, koronavirüs etkisi gibi etkenleri büyük olan durumlar nedeniyle de sarı metal hakkında araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Gün içerisinde güncel ve canlı rakamlar ise tam bu noktada önem kazanıyor. Haberimizin içerisinden altın fiyatları son dakika haberlerine ulaşabilir, canlı rakamları görebilirsiniz. İşte 3 Aralık 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 3 ARALIK 2020

Haberimizin içerisinden altın fiyatları canlı rakamlara ulaşabilir, alış ve satış fiyatlarını görebilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 417,80

SATIŞ: 433,96

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.081,60

SATIŞ: 3.103,70

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.064,00

SATIŞ: 3.110,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.955,96

SATIŞ: 3.014,33

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.499,80

SATIŞ: 1.524,30

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 749,90

SATIŞ: 757,50

GRAM ALTIN

ALIŞ: 460,55

SATIŞ: 460,61

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Altın fiyatları son dakika haberi: 3 Aralık 2020 Perşembe bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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