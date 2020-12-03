Bakan Dönmez: Yer altı işçilerimizin ücretini, asgari ücretin en az iki katı olarak belirledik

'DENETİMLERİ HER GEÇEN GÜN ARTIRIYORUZ'

Bakan Dönmez, Türkiye'ye büyük katkı sunan madencilerin güvenliğinin her zaman ilk sırada yer aldığını kaydederek, "Evlerinizde huzur içinde hayatınızı sürdürmeniz için denetimlerimizi sıfır hata anlayışıyla gerçekleştiriyoruz. Madenlerimizde ihmal ya da hatayı asla kabul etmiyoruz. Bu amaçla, madenlerimizi daha verimli denetlemek için dört risk grubuna ayırdık. 'Çok riskli' grupları çok daha fazla denetliyor ve bu denetimleri her geçen gün artırıyoruz. Önceliğimiz sizlerin güvenliği ve uygun çalışma ortamında bulunmanız. 2017 yılında 6 bin 517, 2018 yılında 8 bin 88, 2019 yılında ise 8 bin 602 madeni yerinde denetledik. 2019 yılındaki denetim sayımız bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz en yüksek sayı oldu. 2020 yılında ise bugüne kadar 4 bin 892 maden ruhsat sahasını denetledik" diye konuştu.

'RİCAMIZ, TEDBİRLERDEN ASLA VAZGEÇMEMENİZ'

Bakan Dönmez, koronavirüs salgınının tüm dünyada gücünü iyiden iyiye artırdığına da vurgu yaparak, "Yeni önlemler de zorunlu olarak hayata geçiyor. Bu süreçte siz değerli kardeşlerimden ricamız; madenlerimizde belirlenen kurallara istisnasız riayet etmeniz. Tedbirlerden asla vazgeçmemeniz. Sizlerin salgın sürecini en güvenli şekilde atlatmanız en önemli hedefimiz. Bu süreci denetim ve desteklerimizle en iyi şekilde geride bırakacağımıza inanıyorum. İnsan odaklı çalışma prensibimizle çarklarımız dönmeye devam edecek. İstihdam, üretim ve iş güvenliği tavizsiz olarak beraber ilerleyecek. Salgının yayılımını önlemek için alınan tedbirlerle yavaşlayan üretim ve istihdamın durmaması için sektörümüze çeşitli destekler verdik. Şirketlerimizin devlet hakkı ve ruhsat ödeme bedelleri ile inceleme raporu, faaliyet raporu, işletme raporu gibi tevdi etmek zorunda oldukları belgeleri belli bir döneme erteledik" ifadesini kullandı.