Evler dünyaya açılan kapı oldu

Bugün sahip olduğumuz imkânlar, tüm bunları gerçekleştirebilmek için önemli bir avantaj sağlıyor. Bu durumu 10-15 yıl önce yaşasaydık, daha büyük zorluklarla karşılaşacağımızı düşünüyorum. Fakat elimizdeki yüksek hızlı genişbant ve mobil internet bağlantıları, bilgisayarın yanı sıra, akıllı telefon, tablet gibi çok sayıda internete bağlanabilen cihazlar, bunların, online hizmetlerin ve iş dünyasının sahip olduğu gelişmiş kabiliyetler ile böyle zorlu bir dönemi daha rahat geçirebiliyoruz. Bu imkânlarla evimizden tüm dünyaya konforlu bir şekilde bağlanabiliyoruz. Ancak bu süreçlerin elbette arka planında önemli bir altyapı var. Bu alanda yetkin isimlerden biri olan Zyxel Networks Türkiye Ülke Müdürü Tuğba Şişik Reis ile bu alandaki güvenlik yatırımlarını konuştuk. "İnternet üzerinden tüm aktiviteleri gerçekleştirebilmek için öncelikle hızlı bir internet bağlantısı gerekiyor" diyen Reis şu bilgileri aktardı: "Bu internet bağlantısının kablosuz olarak evin her köşesine hızından, kalitesinden bir şey kaybetmeden dağıtılması, tüm cihazların evin her noktasından eş zamanlı olarak kesintisiz video iletişimi kurabilmesini sağlıyor. Güvenlik özellikleri, evden şirket ağına bağlananlar kadar, internete bağlı tüm cihazlarınızı dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı korumayı sağlıyor. Ağ ürünleri ve teknolojilerindeki uzmanlığımızla, Zyxel olarak bu süreçte hem bireylerin hem de kurumların her zaman olduğu gibi yanındayız. Ürünlerimiz internet bağlantınızın potansiyelinden en yüksek şekilde faydalanmanızı sağlarken, güvenlik ve gizlilik konusunda da var olan en yüksek standartları sunuyor. Örneğin, VDSL, ADSL ve fiber bağlantı destekleyen özel modemlerimiz sayesine asimetrik hız sınırlandırma ve QoS teknolojisi ile öncelikli uygulamalar ağdaki tüm bant genişliğini kullanabiliyor. Burada videoyu öncelikli tanımladığınızda, öğrenciler ders saatlerinde ya da yetişkinler iş toplantılarında ağdaki tüm bant genişliğini kullanabiliyor."