Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşüm 2021’de başlayacak! Yeni metro hatları ihale aşamasına geldi

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta sosyal medya canlı yayınında ilçe sakinlerinden gelen soruları yanıtladı. Usta kentsel dönüşümden, yeni metro hatlarına kadar birçok konuda önemli açıklama yaptı. İlçeye 4 yeni okul kazandırmak için çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Usta, "Sarıgöl Mahallesi'nde tamamen boşalttığımız iki tane yaklaşık 10 bin metrekare parsel var. Planları da okul alanı. Bu bölgeyi henüz başlatamadık. Gerek Milli Eğitim ile gerekse bağışçılarla temaslarımız devam ediyor. En son Sayın İstanbul Valimizin bu konuda bize destek olacağı sözü oldu. Sarıgöl Mahallesi'nde yaptığımız konutların arasındaki bölgeye 4 adet okul yapmayı planlıyoruz. İnşallah pandemi sürecinin normalleşmesi ile bu çalışmaları başlatmış oluruz" dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ 2021'DE BAŞLIYOR

Kentsel dönüşüm hakkında bilgiler veren Usta, "Karayolları Mahallesi kentsel dönüşüm çalışmalarında istediğimiz hızla yürütemediğimiz bir durumdaydı. Ama en son yaptığımız çalışmalarla bu bölgeye özgü mahallenin sorunlarını büyük oranda çözebilecek bir plan çalışması tamamladık. Şu anda bu plan Bakanlıkta onay aşamasında. Ümit ediyoruz 2021 yılından itibaren herkesin kendi yerinde başta tabii ki kentsel dönüşüm esaslı ama zorunlu olmadıkça da bu uygulamanın şahsi parsel ya da ada bazlı uygulaması şekli ile devam etmesini temenni ediyoruz. En kısa sürede Karayolları Mahallemizde bu imar sorununu ortadan kaldırmak suretiyle çalışmaları 2021 yılında başlatmayı arzu ediyoruz" diye konuştu.



YENİ METRO AĞLARI

Metro projelerine büyük önem verdiklerini belirten Usta, "2014 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde eski Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş ile birlikte temelini attığımız Mahmutbey-Mecidiyeköy Metro Hattı hizmete girdi. 4 tane istasyonu da bizim ilçemizden geçiyor. Yine 2014 yılından itibaren projesini hazırladığımız, ihale aşamasına getirdiğimiz ve çok önemsediğimiz Fatih'ten Eyüp'ten Gaziosmanpaşa'ya, Sultangazi'den Arnavutköy'e ve Havalimanı'na kadar uzanan ve ilçemizde de 3 tane istasyonu bulunan bu önemli metro hattının da bir an önce yatırım kapsamına alınmasını takip ediyoruz. Bir başka metro hattı da Zeytinburnu Kazlıçeşme'den başlayıp Gaziosmanpaşa, Mecidiyeköy ve Söğütlüçeşme'ye kadar uzanan, İstanbul'un en büyük metrosu olan bir metro hattı olacak. Bunun da projesi bitti, inşallah ihale aşamasının da başlamasını ümit ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde konuyu takip ediyoruz. Bir netice çıkmaması durumunda Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'mızla görüşmelere başlayacağız" dedi.

İLÇE TARİHİNİN EN BÜYÜK SPOR YATIRIMI

İlçe tarihinin en büyük spor yatırımlarını yaptıklarını vurgulayan Usta, "Gaziosmanpaşa Stadı'nın yerine ilçemize, şehrimize yakışır bir stat yapma hayali ile çıktığımız yolculukta iki proje kazandık. Birincisi; Gaziosmanpaşa Stadı'nın yerinde UEFA standartlarında bir stat olmayacağı tespit edince Mevlana'daki alana 5 bin kişilik çok teknik kapasiteli bir stat yapmaya yanında da Gaziosmanpaşa Stadı'nın yerinde çok amaçlı ilçemizde ve bölgemizde eşi benzeri olmayan bir spor yaşam alanı inşaatını başlattık. İçinde 2 tane yüzme havuzu, voleybol, basketbol, fitness, atölyeler, öğrenci ders çalışma alanları, spor alanları, pazar yerleri, otopark gibi şehrimizin birçok ihtiyacının karşılanacağı bir proje. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Gaziosmanpaşa ilçesi kurulduğundan itibaren toplam spor yatırımlarının bu iki spor kompleksi kadar olmadığının da altını çiziyorum. Yani spora yaptığımız yatırımların, vermiş olduğumuz önemin bundan sonra da artarak devam ettiğini de özellikle ifade etmek istiyorum" diye konuştu.