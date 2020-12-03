İlk Unicorn Fintech olma yolunda

16 yıldır FinTechs sektöründe faaliyet gösteren TURK Elektronik Para A.Ş., hesap açma, kart ihraç etme, sanal POS, fiziki POS, kredi alanlarında lisansa sahip. Şirket, Param markası altında birleştirdiği hizmetleriyle, bireysel, KOBİ ve kurumsal müşterilerinin tamamına mevduat toplama dışında bir bankadan alacakları hizmetlerin neredeyse tamamını veriyor. Yaklaşık 16 yıldır FinTech sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirten Param kurucusu Emin Can Yılmaz, o günden bu yana 17 banka 8 kart markası ve 100'e yakın şirketle işbirliği yaptıklarını, 4.5 milyon kart kullanıcısına ve 20 milyar TL işlem hacmine ulaştıklarını söylüyor. Yılmaz, bu tutarın 10 milyarının 2019'da gerçekleştiğinin altını çiziyor. Bünyelerinde, e-para şirketi, finansman şirketi, finansal teknolojiler şirketi bulunduğunu kaydeden Yılmaz, bunların yanı sıra da girişimlere yatırım yapmak için 'girişim sermayesi yatırım fonu' yönettiklerini ifade ediyor. 2020'yi geçen yıl başladıkları projelerin de etkisiyle yüzde 100 büyümeyle kapatmayı beklediklerini belirten Yılmaz, Türkiye'nin finansal teknolojiler alanında ilk unicorn'u (1 milyar dolar ve üzeri değere ulaşan girişim) olma hedefinde olduklarının altını çiziyor.