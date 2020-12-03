İstihdam teşviki süresi uzatıldı

Hükümet, Kovid-19'un ekonomik hayata etkilerini azaltmak için önemli bir adım daha attı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla yürürlükte olan istihdam teşviklerinin süresi uzatıldı. Normalleşme desteğinin 3 ay olan yararlanma süresi 6 aya çıkarıldı. Bu desteğin süresi 30 Haziran 2021'e, artı 1 olarak bilinen ilave istihdam ve kadın-genç istihdamını teşvik de 2022 sonuna kadar sürecek. Bu teşvik ile bir önceki yılın ortalama sigortalı sayısına ilave istihdam edilenler için sağlanan prim desteği uygulaması sürecek. Kadın, genç, mesleki yeterlilik belgesi olanların istihdamına uygulanan teşviklerine ilişkin de düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bu teşvikin süresi de 31 Aralık 2022'ye kadar sürecek. Hükümet, normalleşme desteği kapsamında işçilerini ücretsiz izne ayırmak zorunda alan işyerlerinde 2.1 milyon işçi için (işçi başına 868 lira) 1.6 milyar liralık destek sağladı.