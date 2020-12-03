Kasım ayı enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TEFE, TÜFE, TÜİK 2020 Kasım ayı enflasyon rakamları…

Her ayın 3'ünde açıklanan enflasyon rakamları, milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan rakamlar memur maaşları, emekli zammı, kira artışı gibi pek çok zam üzerinde önemli bir etken oluyor. Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,10) göre, bir önceki ay yüzde 11,89 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,69'a çıkacağı hesaplanıyor. Peki, Kasım ayı enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte TEFE, TÜFE, TÜİK 2020 Kasım ayı enflasyon rakamları…

KASIM AYI ENFLASYON ORANLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Kasım ayı enflasyon oranlarıyla ilgili geri sayım sürüyor. 10.00'ı da açıklanacak olan enflasyon rakamları emekli, memur maaşı, kira zamları gibi pek çok ücretin belirlenmesinde etkili olacak.