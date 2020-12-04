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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları son dakika haberi: 4 Aralık 2020 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

haberi: 4 Aralık 2020 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Günlük haberleri yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde Kapalıçarşı’dan gelen canlı rakamlar vatandaşların gündeminde yer alıyor. İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle alış ve satış fiyatları ise tam bu noktada önem kazanıyor. Bu bağlamda; bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 4 Aralık 2020 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 4.12.2020 17:55 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika haberi: 4 Aralık 2020 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

4 Aralık 2020 altın fiyatları son dakika haberler… Altın fiyatları hakkındaki canlı rakamlar ile alış ve satış fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gram altının 500 TL'nin altında seyretmesinden ötürü düşüş yaşadığı görülürken bilindiği üzere Ağustos ayında büyük bir yükseliş yaşanmıştı. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin detayları!

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 4 ARALIK 2020

İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle yakından takip edilen altın fiyatları canlı rakamlara haberimizin içerisinden ulaşabilir, detaylı bilgileri görebilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 417,85

SATIŞ: 434,01

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.082,80

SATIŞ: 3.102,10

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.063,00

SATIŞ: 3.110,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 2.962,59

SATIŞ: 3.022,63

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.501,60

SATIŞ: 1.519,20

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 750,80

SATIŞ: 758,40

GRAM ALTIN

ALIŞ: 461,81

SATIŞ: 461,90

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Altın fiyatları son dakika haberi: 4 Aralık 2020 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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