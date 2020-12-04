Altın fiyatları son dakika haberi: 4 Aralık 2020 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

4 Aralık 2020 altın fiyatları son dakika haberler… Altın fiyatları hakkındaki canlı rakamlar ile alış ve satış fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gram altının 500 TL'nin altında seyretmesinden ötürü düşüş yaşadığı görülürken bilindiği üzere Ağustos ayında büyük bir yükseliş yaşanmıştı. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin detayları!

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 4 ARALIK 2020

İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle yakından takip edilen altın fiyatları canlı rakamlara haberimizin içerisinden ulaşabilir, detaylı bilgileri görebilirsiniz.