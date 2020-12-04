ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2021 NE KADAR OLACAK? Asgari ücret tespit komisyonu bugün saat kaçta toplanıyor?

Asgari ücret zammının belirlenmesine yönelik gerçekleşecek tespit komisyonu toplantısının ilki bugün, işçi tarafını temsil etmek üzere Türk İş, işveren tarafını temsil etmek için TİSK ve hükümet adına Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bir araya geliyor. bireyin hayati ihtiyaçlarını rahat şekilde karşılayabilmesi baz alınarak karar verilmekte olan ücretin bu sene ne kadar zamlanacağı konusu vatandaşların son dönemdeki gündem maddelerinin başında geliyor. Peki, 2021 Asgari ücret zammı ne zaman belirlenecek, ne kadar olacak? Asgari ücret tespit komisyonu bugün saat kaçta toplanıyor? İşte tüm detaylar…

BU YIL ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK? 2021 ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Bilindiği üzere 2021 Asgari ücret her yıl olduğu gibi kişinin günlük temel ihtiyaçlarına göre komisyon tarafından belirleniyor. Bu kapsamda geçtiğimiz senelere bakıldığında; 2020 yılında brüt asgari ücret 2 bin 943 lira olarak belirlenmişti. Öte yandan 2018'de net aylık 1.603,12 TL iken 2019 yılı için %26,05 oranında zam gerçekleşti ve 2019 yılı için brüt 2.558,40 TL olarak belirlenmişti…