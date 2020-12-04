Kısa Çalışma ödeneği ile ilgili bu sabah saatlerinden itibaren araştırmalar hız kazandı. Bakan Selçuk konuyla ilgili detayları geçtiğimiz günlerde duyurmuş ve Kasım ayına ilişkin ödemelerin Aralık ayında gerçekleşeceği o tarihi bildirmişti. Buna göre; ödemelerin bugün yani 4 Aralık'ta hesaplara geçeceği biliniyordu. Peki, Kısa çalışma ödeneği hesaplara yattı mı? Kasım 2020 KÇÖ ücretleri bugün yatacak mı? İşte tüm detaylar…
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
4 Aralık Cuma günü ödemelerin yapılacağı bildirilen Kasım ayı kısa çalışma ödeneği pandemi sürecinde vatandaşlara büyük maddi destek olmaya devam ediyor. Hem işçi hem de işveren haklarını korumaya yönelik sağlanan ödeneklerden olan KÇÖ ödemeleri bugün gerçekleşecek…
BAKAN SELÇUK AÇIKLADI! ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Kasım Ayına İlişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği Ödemeleri 4 Aralık'ta Yapılıyor" dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 4 Aralık'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, "işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4 Aralık 2020 tarihinde yapılacak." açıklamasını yaptı.
Corona virüs salgını sonrası devreye alınan kısa çalışma başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu karar kapsamında yapılan ödemelerin başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyeceği ifade edildi.
Cumhurbaşkanı kararında, 30 Haziran 2020'ye kadar kısa çalışma talebinde bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödemelerinde 4447 sayılı Kanun'un ek 2. maddesinin beşinci fıkrası hükmünün uygulanmış kabul edileceği kaydedildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun ek 2. maddesi ile geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan iş yerleri için anılan Kanunun geçici 23. maddesinin birinci fıkrasında yer alan 30 Haziran 2020 tarihinin 31 Aralık 2020 olarak uygulanacağı belirtildi.