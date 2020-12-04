Kısa Çalışma ödeneği ile ilgili bu sabah saatlerinden itibaren araştırmalar hız kazandı. Bakan Selçuk konuyla ilgili detayları geçtiğimiz günlerde duyurmuş ve Kasım ayına ilişkin ödemelerin Aralık ayında gerçekleşeceği o tarihi bildirmişti. Buna göre; ödemelerin bugün yani 4 Aralık'ta hesaplara geçeceği biliniyordu. Peki, Kısa çalışma ödeneği hesaplara yattı mı? Kasım 2020 KÇÖ ücretleri bugün yatacak mı? İşte tüm detaylar…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

4 Aralık Cuma günü ödemelerin yapılacağı bildirilen Kasım ayı kısa çalışma ödeneği pandemi sürecinde vatandaşlara büyük maddi destek olmaya devam ediyor. Hem işçi hem de işveren haklarını korumaya yönelik sağlanan ödeneklerden olan KÇÖ ödemeleri bugün gerçekleşecek…