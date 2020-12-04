CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA (4 Aralık): 22 Ayar Bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Son dakika haberler… Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları verilerine göre; altının gram fiyatı 466 TL bandında seyrederken bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşlar yatırımlarını yönlendirebilmek amacıyla sarı metalin anlık alış ve satış fiyatlarını takip ediyor. Bilindiği üzere bu yatırım aracı bir dönem 500 TL'nin üzerinde işlem görürken şimdilerde yaşadığı düşüşle beraber durgun seyrini sürdürüyor. Peki, 22 Ayar bilezik, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri…
22 AYAR BİLEZİK, TAM, ÇEYREK, GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 4 ARALIK CANLI VE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Bir dönem 500 TL'nin üzerinde işlem gören sarı metal geçtiğimiz haftalarda bu rakamın altına düşmüştü. Bu kapsamda vatandaşlar yatırım aracının iniş ve çıkışlarına göre; yatırımlarını değerlendirmek üzere altın fiyatları üzerindeki gelişmeleri yakından takip ediyor…
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 417,80
SATIŞ: 433,96
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.081,60
SATIŞ: 3.103,70
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.064,00
SATIŞ: 3.110,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.955,96
SATIŞ: 3.014,33
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.499,80
SATIŞ: 1.524,30
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 749,90
SATIŞ: 757,50
GRAM ALTIN
ALIŞ: 460,55
SATIŞ: 460,61
DÜNYACA ÜNLÜ YATIRIMCI BEKLENTİLERİNİ AÇIKLADI
Emtia patlamasını 2000'lerin başında bilen tek isim olan, uluslararası piyasalarda "Yatırım Gurusu" olarak bilinen, Dünyaca ünlü Amerikalı yatırımcı ve finans uzmanı Jim Rogers A Para'da yayına katılarak, piyasalar hakkındaki görüşlerini paylaşarak, yatırımcılar için kritik soruları yanıtladı…
"ALTIN VE GÜMÜŞ 2-3 SENE İÇERİSİNDE BİR BALONA DÖNÜŞEBİLİR"
Değerli metallerde düşüş devam eder mi? Özellikle altın beklentiniz nedir?
Benim altınım var. Bir balon olarak patlayacak diye düşünmüyorum. Belki daha fazla altın daha fazla gümüşü dikkate alabilirim önümüzde haftalarda. Gümüşü altından daha fazla dikkate alabilirim. Çünkü gümüş daha ucuz. Altın ve gümüş önümüzdeki 2-3 sene içerinde belki bir balona dönüşebilir. Ama şu an için bir balon görmüyorum" dedi.
"AVRUPA, ABD VE JAPONYA ÇIRPINIŞTA"
Uzun vadeli beklentiniz nedir? 10 yıllık zaman diliminde dünyayı piyasaları nasıl görüyorsunuz?
Batı, Avrupa, ABD, Japonya gerçekten gırtlağına kadar borca batmış durumda. Tarihte hiç böyle bir örnek görmedik. Tarihi geçişler ve dönüşümler yaşanıyor. Ciddi borcu olan ülkeler. Mesela Avrupa, ABD ve Japonya çırpınışta. Bende bu bağlamda çok borcu olmayan ülkeleri bulmaya çalışıyorum. Yani bunu söylemeyi de sevmiyorum ama Amerikalıyım ama gidişatı çok parlak görmüyorum" dedi.