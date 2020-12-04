CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA (4 Aralık): 22 Ayar Bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Son dakika haberler… Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları verilerine göre; altının gram fiyatı 466 TL bandında seyrederken bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşlar yatırımlarını yönlendirebilmek amacıyla sarı metalin anlık alış ve satış fiyatlarını takip ediyor. Bilindiği üzere bu yatırım aracı bir dönem 500 TL'nin üzerinde işlem görürken şimdilerde yaşadığı düşüşle beraber durgun seyrini sürdürüyor. Peki, 22 Ayar bilezik, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri…

22 AYAR BİLEZİK, TAM, ÇEYREK, GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 4 ARALIK CANLI VE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI