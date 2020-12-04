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CANLI (4 Aralık): , tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar?

Gün içerisinde üzerindeki gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle bir süre yukarı yönlü grafiğini sürdüren altının gram fiyatı gelen olumlu yöndeki aşı haberleri ile beraber düşüşe geçti. Bu kapsamda gün içerisinde “, Tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar?” sorusu yanıt arıyor. İşte ’dan gelen son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar…

Giriş Tarihi: 4.12.2020 07:05 Son Güncelleme: 4.12.2020 07:05 ABONE OL
CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA 4 Aralık: 22 Ayar Bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Son dakika haberler… Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları verilerine göre; altının gram fiyatı 466 TL bandında seyrederken bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşlar yatırımlarını yönlendirebilmek amacıyla sarı metalin anlık alış ve satış fiyatlarını takip ediyor. Bilindiği üzere bu yatırım aracı bir dönem 500 TL'nin üzerinde işlem görürken şimdilerde yaşadığı düşüşle beraber durgun seyrini sürdürüyor. Peki, 22 Ayar bilezik, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri…

22 AYAR BİLEZİK, TAM, ÇEYREK, GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 4 ARALIK CANLI VE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Bir dönem 500 TL'nin üzerinde işlem gören sarı metal geçtiğimiz haftalarda bu rakamın altına düşmüştü. Bu kapsamda vatandaşlar yatırım aracının iniş ve çıkışlarına göre; yatırımlarını değerlendirmek üzere altın fiyatları üzerindeki gelişmeleri yakından takip ediyor…

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 417,80

SATIŞ: 433,96

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.081,60

SATIŞ: 3.103,70

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.064,00

SATIŞ: 3.110,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 2.955,96

SATIŞ: 3.014,33

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.499,80

SATIŞ: 1.524,30

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 749,90

SATIŞ: 757,50

GRAM ALTIN

ALIŞ: 460,55

SATIŞ: 460,61

SON DAKİKA! Güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, çeyrek ve gram altın fiyatları 23 Kasım bugün ne kadar, kaç para?

DÜNYACA ÜNLÜ YATIRIMCI BEKLENTİLERİNİ AÇIKLADI

Emtia patlamasını 2000'lerin başında bilen tek isim olan, uluslararası piyasalarda "Yatırım Gurusu" olarak bilinen, Dünyaca ünlü Amerikalı yatırımcı ve finans uzmanı A Para'da yayına katılarak, piyasalar hakkındaki görüşlerini paylaşarak, yatırımcılar için kritik soruları yanıtladı…

"ALTIN VE GÜMÜŞ 2-3 SENE İÇERİSİNDE BİR BALONA DÖNÜŞEBİLİR"

Değerli metallerde düşüş devam eder mi? Özellikle altın beklentiniz nedir?

Benim altınım var. Bir balon olarak patlayacak diye düşünmüyorum. Belki daha fazla daha fazla gümüşü dikkate alabilirim önümüzde haftalarda. Gümüşü altından daha fazla dikkate alabilirim. Çünkü gümüş daha ucuz. Altın ve gümüş önümüzdeki 2-3 sene içerinde belki bir balona dönüşebilir. Ama şu an için bir balon görmüyorum" dedi.

"AVRUPA, ABD VE JAPONYA ÇIRPINIŞTA"

Uzun vadeli beklentiniz nedir? 10 yıllık zaman diliminde dünyayı piyasaları nasıl görüyorsunuz?

Batı, Avrupa, , Japonya gerçekten gırtlağına kadar borca batmış durumda. Tarihte hiç böyle bir örnek görmedik. Tarihi geçişler ve dönüşümler yaşanıyor. Ciddi borcu olan ülkeler. Mesela Avrupa, ABD ve Japonya çırpınışta. Bende bu bağlamda çok borcu olmayan ülkeleri bulmaya çalışıyorum. Yani bunu söylemeyi de sevmiyorum ama Amerikalıyım ama gidişatı çok parlak görmüyorum" dedi.

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CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA (4 Aralık): 22 Ayar Bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
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