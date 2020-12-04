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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika haberi: Altın fiyatları ne kadar? 5 Aralık Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

: ne kadar? 5 Aralık Bugün , tam, yarım, cumhuriyet, gram ve fiyatları ne kadar oldu?

son dakika hareketliliği güncel piyasalarda yükseliş havası hakim olurken de merak ediliyor. ’dan canlı ve güncel rakamlar yakından takip edilirken alış satış fiyatları önem kazanıyor. Özellikle gram altının 461 liranın altına düşmesi piyasaları hareketlendirirken canlı ve güncel rakamlara bakılmadan kuyumcuların yolu tutulmuyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıları yakından ilgilendiren ? 5 Aralık Bugün , tam, yarım, cumhuriyet, gram ve fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 5.12.2020 06:11 ABONE OL
Son dakika haberi: Altın fiyatları ne kadar? 5 Aralık Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Piyasa gündeminin nabzını yoklayan vatandaşlar altın fiyatları son dakika haberleri yakından takip ediyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar sarı metal üzerindeki alış ve satış fiyatlarını merak ediyor. Tam bu noktada Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamlar bilgisi net bir şekilde öğrenilebiliyor. Hediyelik olarak tercih edilen çeyrek altının 750 lira civarında seyretmesi ise yatırımcısını harekete geçirdi. Peki Altın fiyatları ne kadar? 5 Aralık Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar ile son dakika haberi!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 5 ARALIK 22 AYAR BİLEZİK, TAM, CUMHURİYET, YARIM, GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları son dakika hareketliliği piyasaların kapalı olduğu hafta sonu da yakın mercekten takip ediliyor. Haftanın altıncı gününde altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arayanların sayısı artıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizden, 5 Aralık 2020 Cumartesi gününe ait canlı, anlık ve güncel altın fiyatları bilgisi, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.073,70

SATIŞ: 3.100,60

CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 416,74

SATIŞ: 432,85

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.496,60

SATIŞ: 1.517,90

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.063,00

SATIŞ: 3.110,00

CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.962,59

SATIŞ: 3.022,63

CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 748,30

SATIŞ: 757,80

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

ALIŞ: 461,30

SATIŞ: 461,39

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Son dakika haberi: Altın fiyatları ne kadar? 5 Aralık Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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