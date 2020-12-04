Son dakika haberi: Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? 2021 Asgari ücret tespit komisyonu bugün toplanıyor!

Son dakika haberler… 2021 yılına günler kala yeni asgari ücret belirlenmesi amacıyla tespit komisyonu toplantısının ilk aşaması bugün gerçekleşecek. Yasa gereğince komisyonda 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişi bulunurken Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk son olarak işçi ve işveren temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etmişti. Peki, Yeni asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2021 Asgari ücret ne kadar olacak, tespit komisyonu ne zaman toplanıyor? İşte son dakika haberinin detayları…

2021 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK? ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI BUGÜN MÜ, SAAT KAÇTA?

Yeni Asgari Ücret zammının belirlenmesine yönelik değerlendirmelerin gerçekleşeceği komisyon toplantısının ilki bugün gerçekleşiyor. Toplantıda işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ederken işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil edecek…