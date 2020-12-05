Altın fiyatları son dakika haberi: 5 Aralık 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberi… Altın fiyatları alış ve satış rakamları yakından takip edilirken tam bu noktada güncel ve canlı rakamlar da önem kazanıyor. İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle yatırımcılar tarafından büyük önem taşımasının dışında sarı metal ekonominin de merkezinde yer alıyor. Aynı zamanda ABD seçimlerinin de sonuçlanması ile birlikte dengeler gün içerisinde değişebiliyor. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları!

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 5 ARALIK 2020 CUMARTESİ

Sabah saatlerinden gün bitimine kadar araştırılan en önemli konulardan bir tanesi altın fiyatları olmaktadır. Haftanın altıncı gününde altın fiyatları canlı ve güncel rakamlara haberimizin içerisinden ulaşabilir, alış ve satış fiyatlarını görebilirsiniz.