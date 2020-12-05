Bakan Varank: Türkiye artık hem askeri hem sivil alanda motor üretim ve tasarımı yapabilen ender ülkelerden biri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, "Türkiye olarak gaz türbinli motor teknolojisine sahip 7 ülkeden biriyiz. Bugün açılışını yapacağımız yerli motorların tasarım çalışmalarının yürütüleceği tasarım merkezi de bu manada yeni başarı hikayelerimizin çıkış noktası olacak." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "İstediğimiz seviyelerde elbette değil ama Türkiye, artık hem askeri hem de sivil alanda motor üretim ve tasarımı yapabilen ender ülkelerden bir tanesi." diye konuştu.

İLK MİLLİ HELİKOPTER MOTORU

Bakan Varank, ilk milli helikopter motoruyla ilgili de "Gerekli sertifikasyon süreçlerinden sonra seri imalata geçildiğinde hem bir yurt dışı bağımlılığından daha kurtulmuş hem de yıllık 60 milyon dolarlık ileri teknoloji ithalatının önüne geçmiş olacağız." dedi.

"TÜRKİYE KRİTİK TEKNOLOJİLERİN ÜRETİCİSİ OLMA YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR"

Varank, şöyle devam ett:

"Türkiye, 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonuyla kritik teknolojilerin kullanıcısı değil, üreticisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. İnsan kaynağımız zengin, mühendislik kabiliyetlerimiz oldukça gelişmiş durumda. Artık yüksek teknoloji ve ileri tasarım becerileri gerektiren işlere imza atıyoruz."