Pandemide dijitalleşen büyüdü

TurkcellGenel Müdürü Murat Erkan, pandemi döneminde dijitalleşmenin öneminin gerçek anlamda kavrandığını belirterek, pandeminin süreci hızlandırdığını, dijitalleşen şirketlerin büyüdüğünü söyledi. Turkcell'in pandemiye rağmen 2020'yi önemli başarılara imza atarak tamamladığını belirten Murat Erkan, "Bu yıl tüm alanlarda güçlü büyüme gösterirken, üçüncü çeyrekte konsolide bazda toplam gelirlerimizi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.1 artışla 7.6 milyar TL'ye çıkarttık. Üçüncü çeyrekte grup bazında FAVÖK'ümüz 3.4 milyar TL'ye ulaşırken, FAVÖK marjımız 1.3 puan artışla yüzde 44.4 olarak gerçekleşti. Yılın ilk 9 ayında net faturalı müşteri sayımızı 1.1 milyon artırarak, geçen yıl koyduğumuz her yıl 1 milyon faturalı müşteri hedefimizi yıl bitmeden aştık" ifadelerini kullandı. Teknolojinin günlük hayatımızda kullandığımız ürün, servis, yani aslında her şeyin bir parçası olduğunu vurgulayan Erkan, şunları kaydetti: "Mobil, bulut bilişim ve nesnelerin interneti gün geçtikçe daha olgun bir hale gelirken artık hayatın her alanına dokunur hale geldi. Yapay zeka ve robot teknolojilerinin getirdiği yeni dönüşüm dalgası bugüne kadar fütüristik saydığımız kavramları günlük yaşamın merkezine taşıyor. Teknoloji artık sadece kendi sektörünü ilgilendirmiyor, tüm sektörlerin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Biz de tüm bu gelişmeleri yakından takip ediyor ve hatta bu gelişmelere yön verecek yenilikleri hayata geçirmeye devam ediyoruz."