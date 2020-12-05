Amerikan merkezli Pfizer ile beraber koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech şirketinin borsada işlem gören hisseleri 2020 yılında yüzde 250'yi aşan değerleme kaydetti.

ABD'de yer alan ve teknoloji endeksi olarak bilinen NASDAQ borsasında işlem gören BioNTech hisselerinin yükselişi, BioNTech hissedarları arasında yer alan Prof. Dr. Uğur Şahin'in, 5,1 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 500 insanı arasına girmesini sağladı.

ŞİRKETİN PİYASA DEĞERİ 29 MİLYAR DOLARA DAYANDI

Yıla 38,5 dolar seviyesinden başlayan BioNTech hisse fiyatı, bugün 120 dolar seviyesinde işlem görüyor. Şirketin piyasa değeri ise şu an 28,9 milyar dolar seviyesinde.

Bloomberg milyarderler endeksi verilerine göre, BioNTech'in yüzde 18,8'lik hissesini elinde bulunduran ve şirketin aynı zamanda CEO'su olan Uğur Şahin, 2020 yılı başından bu yana servetini 3,7 milyar dolar artırarak 5,12 milyar dolara yükseltti ve dünyanın en zengin 500 kişisi arasına girdi. Listeye giren tek Türk de Uğur Şahin oldu.

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