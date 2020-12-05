Türkiye gelişen piyasalara yönelen sermayeden yararlanıyor

Gelişenpiyasalara yönelik sermaye akışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan IIF Başekonomisti Robin Brooks, "Türkiye gelişen piyasalar içinde en fazla para çıkışlarından birini görmüştü ama şimdi sadece Hindistan ile kıyaslanabilecek büyük bir giriş var. Türkiye gelişen piyasalara yönelen sermaye akışından en fazla çıkar sağlayan ülkelerden" değerlendirmesinde bulundu. Söz konusu para girişlerinin finansal koşulları gevşeterek ekonomik büyüme için olumlu etkilere sahip olduğunu belirten Brooks, gelişen piyasalara son dönemde yönelen paranın, 2010 küresel finansal kriz sonrasını da aşarak rekor seviyelere yükseldiğini vurguladı. Gelişen piyasaları hedefe alan paranın 2010 küresel finansal kriz sonrasını da aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldiğine işaret eden Brooks, sermaye girişlerinin Çin ve Çin dışı gelişen piyasalarda görüldüğünü ifade etti.