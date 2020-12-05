Türkiye’den Çin’e ilk ihracat treni yola çıktı

Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni dün İstanbul'dan yola çıktı. Türkiye'den Çin'e ihraç ürün taşıyan ve 8 bin 693 kilometre yol kat edecek olan ilk ihracat treni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törenle uğurlandı. Karaismailoğlu, "Trenimizdeki 42 konteyner Çin'e beyaz eşya taşıyacak" dedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Ülkemiz Doğu ile Batı arasında bağlantısallığın geliştirilmesini ve bölgesinde merkezi konumunun pekiştirilmesini teminen ulaştırma alanında gerekli adımları atmaya devam edecektir" denildi