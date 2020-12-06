Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Aralık ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, ne kadar? Nakdi ücret desteği nasıl alınır?

Aralık ayı ne zaman yatacak, ne kadar? ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koronavirüs sürecinde her ay ödenen araştırmaları başladı. Pandemi süresinde vatandaşların maddi olarak zorlanmalarını engellemek adına yapılan ücret ödemesi devlet tarafından yapılırken yine koronavirüs nedeniyle 2 ay daha uzatılma kararı alınmıştı. Bu bağlamda; Aralık ayı , ne kadar? ?

Giriş Tarihi: 6.12.2020 18:50 ABONE OL
Aralık ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, ne kadar? Nakdi ücret desteği nasıl alınır?

Başvuruların işverenler tarafından yapıldığı nakdi ücret desteği araştırmaları başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların sosyal ve ekonomik olarak zorda kalmalarını engellemek amacıyla devlet tarafından sağlanan destek döneminde işsiz kalan vatandaşlara ödenen ödenek olarak biliniyor. Peki; nakdi ücret desteği ne kadar? Aralık ayı nakdi ücret desteği nasıl alınır, ne zaman yatacak?

ARALIK AYI NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklamayla 2020 Aralık ayı nakdi ücret desteğinin hesaplara geçeceği tarih netleşti. Buna göre Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 ve 9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.'' dedi.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NASIL ALINIR?

Ödemeler vatandaşların banka hesapları üzerinden, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılıyor. Nakdi ücret desteğini hak eden her bir kişi için yapılacak ödeme miktarı; 39,24 Türk Lirası olarak belirlenen bir günlük tutardan damga vergisi düşüldükten sonra hesaplanan tutar ile ödemeye hak kazanılan gün sayısı çarpımı sonucu elde edilen tutara denk gelir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Aralık ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, ne kadar? Nakdi ücret desteği nasıl alınır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA