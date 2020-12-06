Aralık ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, ne kadar? Nakdi ücret desteği nasıl alınır?

Başvuruların işverenler tarafından yapıldığı nakdi ücret desteği araştırmaları başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların sosyal ve ekonomik olarak zorda kalmalarını engellemek amacıyla devlet tarafından sağlanan destek döneminde işsiz kalan vatandaşlara ödenen ödenek olarak biliniyor. Peki; nakdi ücret desteği ne kadar? Aralık ayı nakdi ücret desteği nasıl alınır, ne zaman yatacak?

ARALIK AYI NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklamayla 2020 Aralık ayı nakdi ücret desteğinin hesaplara geçeceği tarih netleşti. Buna göre Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 ve 9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.'' dedi.