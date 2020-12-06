Aralık ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, ne kadar? Nakdi ücret desteği nasıl alınır?

Başvuruların işverenler tarafından yapıldığı nakdi ücret desteği araştırmaları başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların sosyal ve ekonomik olarak zorda kalmalarını engellemek amacıyla devlet tarafından sağlanan destek döneminde işsiz kalan vatandaşlara ödenen ödenek olarak biliniyor. Peki; nakdi ücret desteği ne kadar? Aralık ayı nakdi ücret desteği nasıl alınır, ne zaman yatacak?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklamayla 2020 Aralık ayı nakdi ücret desteğinin hesaplara geçeceği tarih netleşti. Buna göre Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 ve 9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.'' dedi.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NASIL ALINIR?
Ödemeler vatandaşların banka hesapları üzerinden, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılıyor. Nakdi ücret desteğini hak eden her bir kişi için yapılacak ödeme miktarı; 39,24 Türk Lirası olarak belirlenen bir günlük tutardan damga vergisi düşüldükten sonra hesaplanan tutar ile ödemeye hak kazanılan gün sayısı çarpımı sonucu elde edilen tutara denk gelir.