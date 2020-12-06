Döviz büroları, emlakçı ve kuyumculara uyarı!

MALİ Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla daha etkin mücadele edilebilmesi, mali sistemin suçlular tarafından kullanılmasının engellenebilmesi için bazı meslek gruplarına yönelik uyarılarda bulundu. Kurul, döviz bürolarına, emlakçı, galerici ve kuyumculara getirilen yükümlülüklere yönelik broşürler hazırladı. Broşürlerde, "Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler", "İş makineleri dahil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımıyla uğraşanlar", "Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar" ile döviz bürolarının sorumluluk ve yükümlülükleri hatırlatılarak, şüpheli müşteri profili davranışlarıyla suç işleme yöntemlerine ilişkin örnekler verildi.CUMHURBAŞKANLIĞI Finans Ofisi, Ağustos-Aralık 2019 tarihleri arasında 49 ilde 15 bin 41 hanede 'Türkiye'de Finansal Algı ve Tutumlar Araştırması' yaptı. Buna göre, yatırım aracı seçiminde altın ve gayrimenkul ağırlıklı. En çok sahip olunan yatırım araçları; gayrimenkul, altın ve vadeli TL mevduat hesabı. Her 4 kişiden 3'ü sahip olduğu gayrimenkul yatırımı ile ilgili yüzde 80 ve üzerinde memnuniyet seviyesinde. Mevcut yatırımlar içinde altın yüzde 17 ile gayrimenkulden sonra gelen ikinci sırada. Hanehalkı 'kripto para' ve hisse senedi yatırımı konusunda temkinli. 'Bankalar kötü günümüzde hep yanımızdadır' diyenlerin oranı yüzde 19. Kamu bankalarına olan güven de özel sektör bankalarından daha fazla çıktı.