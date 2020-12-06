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Canlı gelişmeleri: 6 Kasım 2020 Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar?

Büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar gün içerisinde üzerindeki gelişmelerini yakından takip ediyor. Koronavirüs salgını sürecinden direkt olarak etkilenen piyasalarla beraber bu yatırım aracı bilindiği üzere bir dönem rekor fiyatlarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşlar fiyatların yaşadığı ani düşüşle beraber gün içerisindeki canlı rakamları gözlemlemeye devam ediyor. Buna göre; 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 6 Aralık 2020 altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlar…

Giriş Tarihi: 6.12.2020 07:22 Son Güncelleme: 6.12.2020 07:22 ABONE OL
Canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 6 Kasım 2020 Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Son dakika haberler… Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatları canlı rakamları ile vatandaşların araştırma konusu haline geliyor. Koronavirüs salgınına yönelik olumlu aşı haberleri, ABD seçimleri gibi birçok faktör nedeniyle düşüşe geçen sarı metal, şimdilerde 461 TL seviyelerinde işlem görüyor. Bu kapsamda vatandaşlar yatırımlarını yönlendirmek amacıyla fiyatlardaki değişimleri yakından takip ediyor. Peki, 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 6 Aralık 2020 altın fiyatları son dakika gelişmeleri…

22 AYAR BİLEZİK, TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? 6 ARALIK CANLI ALTIN FİYATLARI

Koronavirüs salgını sürecinde ani iniş ve çıkışları ile dikkat çeken sarı metale küçük ve büyük yatırımcılar rağbet gösterirken yatırımlarını doğru değerlendirmek isteyen vatandaşlar canlı ve güncel rakamlardan da haberdar olmak isteyerek altın fiyatları gelişmelerini yakından takip etmeye devam ediyor…

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 416,91

SATIŞ: 433,04

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.075,00

SATIŞ: 3.100,30

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.063,00

SATIŞ: 3.110,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 2.962,59

SATIŞ: 3.022,63

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.497,20

SATIŞ: 1.517,70

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 748,60

SATIŞ: 757,70

GRAM ALTIN

ALIŞ: 461,30

SATIŞ: 461,39

ALTIN FİYATLARI KASIM AYINDA DALGALANDI

Yıl genelinde Covid-19 salgınıyla birlikte küresel ekonomide artan belirsizlikler ve para-mali politikalarındaki genişlemeci adımlar altın fiyatları için rekorları beraberinde getirdi. Ancak kasım ayıyla beraber altın fiyatları dalgalı bir seyir izledi.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan AA Finans Analisti İslam Memiş, aşı iyimserliğinin ons altın fiyatlarında dolar/TL'nin gerilemesinin de gram altın fiyatları için sert düşüşlere neden olduğunu belirtti.

Memiş, altın fiyatları için düşüşlerin kalıcı olmadığını düşündüğünü kaydetti. Kasım ayının genel itibarıyla emtia fiyatlarının değer kaybettiği bir dönem olduğunu ifade eden Memiş, "Kasım'da yaşanan düşüşler, bu geleneğin bozulmamasına neden oldu" ifadelerini kullandı.Almanya, Amerika, Çin ve Rusya'dan gelen aşı haberlerinin küresel piyasalarda coşkuya neden olduğunun söyleyebileceğini, yatırımcıların altın ve gümüşlerini satarak hisse senedi satın aldığını aktaran Memiş, "Covid-19 sürecinde altın ve gümüş gibi değerli metallerin yatırımcılar tarafından nakit olarak kullanıldığını marttan sonra tekrar görmüş olduk. Güvenli limanlardan uzaklaşan yatırımcılar, riskli varlıklara yöneldi. Ancak bu sürecin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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Canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 6 Kasım 2020 Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
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