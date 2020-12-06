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İşyerleri mücbir sebep ilanı bekliyor

Giriş Tarihi: 6.12.2020 ABONE OL
İşyerleri mücbir sebep ilanı bekliyor
ANKARA Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, koronavirüs salgını dolayısıyla alınan kısıtlama kararları nedeniyle başkentte işletmelerin zor günler yaşadığını belirterek, "Faaliyeti geçici süreyle durdurulan ya da kısıtlanan sektörler, bu süreci atlatabilmek için mücbir sebep ilan edilmesini bekliyor" dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı seçilen AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz'ı ziyaret eden Baran, Ankara'da 15 bin işletmenin ya kapandığını ya da çok düşük iş hacmiyle faaliyetlerine devam etmek durumunda kaldığını bildirdi.
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İşyerleri mücbir sebep ilanı bekliyor
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