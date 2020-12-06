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Sosyal girişimcilere Bodur’dan ödül

Giriş Tarihi: 6.12.2020 ABONE OL
Sosyal girişimcilere Bodur’dan ödül
İBRAHİM Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülleri sahiplerini buldu. 'Erken Aşama' kategorisinde mülteci kadınlarla el yapımı tasarım ürünler üreten, bunların satışı için bir platform sağlayan Joon, 'İleri Aşama' kategorisinde, özel eğitim alan çocukların öğrenme sürecini hızlandıran Tolkido, 'İş Birliği' kategorisinde ise görme engelliye sesli yönlendirmelerle lokasyon ya da restoran ismi araması yapan BlindLook ödül kazandı. Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, "Yarınlar için bugünden ekosistem yatırımı yapıyoruz" dedi.
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Sosyal girişimcilere Bodur’dan ödül
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