Türk Telekom’un gönüllüleri 81 ilde

TÜRK Telekom, gönüllüleriyle birlikte Türkiye'nin 81 ilinde yaptığı çalışmalarla 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'ne dikkat çekti. Şirketin görme engelliler için hayata geçirdiği 'Kitaplara Ses' uygulaması, 'Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay' projesi ve 'Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibi (TTAKE)' hayatlara dokunuyor. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'ne ilişkin yaptığı açıklamada, "180 yıldır bu toprakların bir değeri olarak, en büyük önceliğimiz her zaman insan oldu" dedi.