11 ayda 77 milyona hizmet verildi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2020 yılının Kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

KOVID-19 salgınının olumsuz etkileri tüm dünyada havacılık sektöründe durgunluğa neden olurken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından atılan adımlar ve alınan önlemler sayesinde iç ve dış hatlarda beklenen düzeyde yolcu hareketliliği yaşandı. Fiziksel şartların sosyal mesafeye göre düzenlendiği, dezenfeksiyon işlemlerinin kesintisiz olarak uygulandığı havalimanlarında yolcular güvenli bir şekilde seyahat etmeye devam ediyor.

Kasım ayında Türkiye'deki havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı; iç hatlarda 51.034, dış hatlarda 20.781 olmak üzere hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 86.600 oldu. Bu ayda, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 4.098.403, dış hat yolcu trafiği 2.033.115 oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 6.134.208 olarak gerçekleşti. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; kasım ayında iç hatlarda 50.378 ton, dış hatlarda 169.370 ton olmak üzere toplam 219.748 tona ulaştı.

İSTANBUL HAVALİMANINDAN KASIM AYINDA 15.403 UÇAK, 1.743.231 YOLCU HİZMET ALDI

İstanbul Havalimanında kasım ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 4.849, dış hatlarda 10.554 olmak üzere toplamda 15.403 oldu. Yolcu trafiği ise iç hatlarda 526.368, dış hatlarda 1.216.863 olmak üzere toplamda 1.743.231 olarak gerçekleşti

11 AYDA 1 MİLYONA YAKIN UÇAK TRAFİĞİ

Yılın ilk on bir aylık (ocak-kasım) gerçekleşmelere göre ise;havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 533.283, dış hatlarda 260.616 oldu. Böylece üst geçişler ile birlikte toplam 979.959 uçak trafiğine hizmet verildi.

YOLCU SAYISI 77 MİLYONA YAKLAŞTI

Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 46.664.646, dış hat yolcu trafiğinin 30.061.253 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 76.773.550 olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; iç hatlarda 464.642 ton, dış hatlarda 1.720.714 ton olmak üzere toplamda 2.185.356 tona ulaştı.

İHL DEN 22 MİLYON YOLCU GEÇTİ



İstanbul Havalimanında ilk on bir aylık sürede ise 170.699 uçak ve 21.733.944 yolcu trafiği gerçekleşti. Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanında 2020 yılının ilk on bir aylık döneminde 34.218 uçak trafiği oldu. Böylece bu iki havalimanında aynı dönemde toplam 204.917 uçak trafiği gerçekleşti.