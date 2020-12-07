20 şehirde online yardım hareketi

MASTERCARD ve İhtiyaç Haritası, pandemide artan ihtiyaçlara cevap için ortak bir projeye imza attı. Mastercard, gıda, hijyenik ürünler ve diğer temel ihtiyaç malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaşması için 1.5 milyon liralık da bir fon ayırdı. İhtiyaç Haritası'nın 2015'ten bu yana 2.2 milyon malzeme ve yaklaşık 103.7 milyon liralık yardıma aracılık ettiğini belirten Mastercard Türkiye Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, "Vatandaşın online girdiği ihtiyacını otomatik olarak en yakın esnaf karşılıyor. Projeyle esnafın dijitalleşmesine de hizmet edeceğiz" dedi.