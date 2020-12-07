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4 kişiden 1’i uğradı

Giriş Tarihi: 7.12.2020 ABONE OL
4 kişiden 1’i siber saldırıya uğradı
AKSIGORTA'NIN yaptığı bir araştırma siber güvenliğe ne kadar dikkat edilmesi gerektiğini gözler önüne serdi. Her 4 tüketiciden 1'inin saldırı deneyimi var. Siber risk sorulduğunda tüketicilerin yüzde 54'ü kişisel bilgilerin kopyalanmasını algılıyor. Yüzde 63'ü ise endişeli olduğunu belirtiyor. Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, kişilerin ve şirketlerin karşılaşabileceği riskleri, çocukların internette ne kadar güvende olduğu, e-ticarette dikkat edilmesi gerekenler için bir çok içeriği barındıran Dijital Güvenlik Platformu'nu kurduklarını belirtti.
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4 kişiden 1’i siber saldırıya uğradı
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