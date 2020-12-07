Altın fiyatları son dakika 7 Aralık gelişmeleri: Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberler… Altın fiyatları üzerinde gün içerisinde yaşanan hareketler sarı metal üzerinde yatırım yapan vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yerini alıyor. Bir dönem 500 TL'nin üzerinde işlem gören bu yatırım aracı koronavirüs aşısına yönelik gelen olumlu haberlerle beraber düşüşe geçmişti. Buna göre; 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar…

22 AYAR BİLEZİK, TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 7 ARALIK ALTIN FİYATLARI!

Bilindiği üzere altın fiyatları koronavirüs kaynaklı olarak Ağustos ayında zirve rakamları görmüş ve yükselmesini kademeli olarak devam ettirmişti. Olumlu yönde gelen corona virüs aşısı haberleri ve ABD seçimlerinin sona ermesi gibi bazı etmenler altın fiyatları üzerinde düşüşe neden oldu...