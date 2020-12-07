Altın fiyatları son dakika 7 Aralık gelişmeleri: Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberler… Altın fiyatları üzerinde gün içerisinde yaşanan hareketler sarı metal üzerinde yatırım yapan vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yerini alıyor. Bir dönem 500 TL'nin üzerinde işlem gören bu yatırım aracı koronavirüs aşısına yönelik gelen olumlu haberlerle beraber düşüşe geçmişti. Buna göre; 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar…
Bilindiği üzere altın fiyatları koronavirüs kaynaklı olarak Ağustos ayında zirve rakamları görmüş ve yükselmesini kademeli olarak devam ettirmişti. Olumlu yönde gelen corona virüs aşısı haberleri ve ABD seçimlerinin sona ermesi gibi bazı etmenler altın fiyatları üzerinde düşüşe neden oldu...
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 417,30
SATIŞ: 433,54
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.078,60
SATIŞ: 3.103,90
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.063,00
SATIŞ: 3.110,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.962,59
SATIŞ: 3.022,63
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.498,90
SATIŞ: 1.519,50
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 749,60
SATIŞ: 758,30
GRAM ALTIN
ALIŞ: 461,58
SATIŞ: 461,67
ALTIN FİYATLARI KASIM AYINDA DALGALANDI
Yıl genelinde Covid-19 salgınıyla birlikte küresel ekonomide artan belirsizlikler ve para-mali politikalarındaki genişlemeci adımlar altın fiyatları için rekorları beraberinde getirdi. Ancak kasım ayıyla beraber altın fiyatları dalgalı bir seyir izledi.
Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan AA Finans Analisti İslam Memiş, aşı iyimserliğinin ons altın fiyatlarında dolar/TL'nin gerilemesinin de gram altın fiyatları için sert düşüşlere neden olduğunu belirtti.
Memiş, altın fiyatları için düşüşlerin kalıcı olmadığını düşündüğünü kaydetti. Kasım ayının genel itibarıyla emtia fiyatlarının değer kaybettiği bir dönem olduğunu ifade eden Memiş, "Kasım'da yaşanan düşüşler, bu geleneğin bozulmamasına neden oldu" ifadelerini kullandı.Almanya, Amerika, Çin ve Rusya'dan gelen aşı haberlerinin küresel piyasalarda coşkuya neden olduğunun söyleyebileceğini, yatırımcıların altın ve gümüşlerini satarak hisse senedi satın aldığını aktaran Memiş, "Covid-19 sürecinde altın ve gümüş gibi değerli metallerin yatırımcılar tarafından nakit olarak kullanıldığını marttan sonra tekrar görmüş olduk. Güvenli limanlardan uzaklaşan yatırımcılar, riskli varlıklara yöneldi. Ancak bu sürecin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum" değerlendirmesinde bulundu.