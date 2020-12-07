Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları son dakika 7 Aralık gelişmeleri: Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

7 Aralık gelişmeleri: Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL?

’dan gelen üzerindeki gelişmeler vatandaşların gündemindeki yerini almaya devam ediyor. Kasım ayıyla beraber yukarı yönlü grafiğinde sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı şimdilerde 468 TL bandında seyrediyor. Bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşlar canlı rakamları yakından takip ederken “22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL?” sorusuna ilişkin güncel yanıtı araştırmaya devam ediyor. İşte son dakika altın fiyatları ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 7.12.2020 19:30 Son Güncelleme: 7.12.2020 19:30 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika 7 Aralık gelişmeleri: Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberler… Altın fiyatları üzerinde gün içerisinde yaşanan hareketler sarı metal üzerinde yatırım yapan vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yerini alıyor. Bir dönem 500 TL'nin üzerinde işlem gören bu yatırım aracı koronavirüs aşısına yönelik gelen olumlu haberlerle beraber düşüşe geçmişti. Buna göre; 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar…

22 AYAR BİLEZİK, TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 7 ARALIK ALTIN FİYATLARI!

Bilindiği üzere altın fiyatları koronavirüs kaynaklı olarak Ağustos ayında zirve rakamları görmüş ve yükselmesini kademeli olarak devam ettirmişti. Olumlu yönde gelen corona virüs aşısı haberleri ve ABD seçimlerinin sona ermesi gibi bazı etmenler altın fiyatları üzerinde düşüşe neden oldu...

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 417,30

SATIŞ: 433,54

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.078,60

SATIŞ: 3.103,90

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.063,00

SATIŞ: 3.110,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.962,59

SATIŞ: 3.022,63

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.498,90

SATIŞ: 1.519,50

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 749,60

SATIŞ: 758,30

GRAM ALTIN

ALIŞ: 461,58

SATIŞ: 461,67

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ALTIN FİYATLARI KASIM AYINDA DALGALANDI

Yıl genelinde Covid-19 salgınıyla birlikte küresel ekonomide artan belirsizlikler ve para-mali politikalarındaki genişlemeci adımlar altın fiyatları için rekorları beraberinde getirdi. Ancak kasım ayıyla beraber altın fiyatları dalgalı bir seyir izledi.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan AA Finans Analisti İslam Memiş, aşı iyimserliğinin ons altın fiyatlarında dolar/TL'nin gerilemesinin de gram altın fiyatları için sert düşüşlere neden olduğunu belirtti.

Memiş, altın fiyatları için düşüşlerin kalıcı olmadığını düşündüğünü kaydetti. Kasım ayının genel itibarıyla emtia fiyatlarının değer kaybettiği bir dönem olduğunu ifade eden Memiş, "Kasım'da yaşanan düşüşler, bu geleneğin bozulmamasına neden oldu" ifadelerini kullandı.Almanya, Amerika, Çin ve Rusya'dan gelen aşı haberlerinin küresel piyasalarda coşkuya neden olduğunun söyleyebileceğini, yatırımcıların altın ve gümüşlerini satarak hisse senedi satın aldığını aktaran Memiş, "Covid-19 sürecinde altın ve gümüş gibi değerli metallerin yatırımcılar tarafından nakit olarak kullanıldığını marttan sonra tekrar görmüş olduk. Güvenli limanlardan uzaklaşan yatırımcılar, riskli varlıklara yöneldi. Ancak bu sürecin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Altın fiyatları son dakika 7 Aralık gelişmeleri: Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA