Çin'e giden ihracat treni Kayseri'de

İstanbul'dan uğurlanan Türkiye-Çin ilk ihracat blok treni, Ankara'dan sonra Kayseri'ye ulaştı. 8 bin 963 kilometre yol kat edecek olan trenin bir sonraki durağı Sivas olacak.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından İstanbul'dan uğurlanan Türkiye-Çin ilk ihracat treni öğle saatlerinde Kayseri'ye ulaştı. 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü 12 günde Çin'e ulaştıracak olan trende Türkiye'de üretilen bin 400 soğutucu beyaz eşya bulunuyor. 43 vagondan oluşan 750 metre uzunluğundaki trenin bir sonraki durağı ise Sivas Garı olacak.