Kanuni’yi son hali ile SABAH görüntüledi! Kanuni’de geri sayım başladı

Bir süredir Zonguldak Filyos Limanında Karadenize sondaj yapmak için hazırlıklarda bulunan Türkiye'nin 3'üncü sondaj gemisi Kanuni'den, müjdeli haber Enerji veTabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den geldi. Dönmez, önceki gün öğle saatlerinde sosyal medya hesabından geminin kule dikimini de gösterir bir videoyu paylaşarak "Kanuni, hırçın Karadeniz'de sondaja açılmak için hazırlanıyor. Kule birleşti. Geri sayım başladı" ifadelerini kullandı. Son hazırlıkları tamamlanan ve Karadeniz'de sondaj yapmak için geri sayımın başladığı Kanuni Sondaj Gemisini, Filyos Limanında gazetemiz SABAH görüntüledi.

KULE DİKİLDİ

2012 yılında inşa edilerek, TPAO envanterine yılbaşında katılan üçüncü sondaj gemisi Kanuni, 227 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde, sondaj gemisi 11 bin 400 metre derinliğe, 3 bin metre sondaj açabilme kapasitesine sahip. Aynı zamanda 6'ncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor. Mersin'in Taşucu Limanı'ndan 13 Ekim'de ayrılan gemi, ortalama 8 mil hızla 19 Ekim'de İstanbul Boğazı'ndan geçerek Haydarpaşa Limanı'na ulaştı. Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni, 13 Kasım'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katılımıyla gerçekleştirilen uğurlama töreninin ardından 14 Kasım'da Filyos Limanı'na ulaştı. Bilindiği üzere Haydarpaşa Limanında Boğaz Köprülerinin altından geçebilmesi amacıyla sökülen kulesi de getirilerek yerine dikilen Kanuninin yakın zamanda Karadeniz'e açılması bekleniyor.