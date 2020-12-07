SON DAKİKA... Borcu olana faizsiz 120 taksit müjdesi

Son dakika haberi... Devletin prim, vergi, trafik cezası, öğrenim kredisi gibi alacakları için sunduğu yeni yapılandırma fırsatı milyonlarca vatandaşa tarihi avantajlar sağlayacak. Borçlarıyla ilgili yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecek. Vatandaşın borcu üzerindeki hacizler kaldırılacak, icra takibi durdurulacak. İlk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi durumunda "borcu yoktur" yazısı alınabilecek.

Ayrıca Belediye borçları da pakete dahil ediliyor. İşte kritik çalışmanın ayrıntıları...