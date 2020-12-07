Bakan Selçuk’tan asgari ücret zammı ile ilgili SON DAKİKA açıklaması: 2021 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç para olacak?

Son dakika haberi... 2021 asgari ücret zammı için beklenen haber geldi. 7 milyon çalışanı direkt, dolaylı olarak ise Türkiye'deki tüm çalışanların maaşına etki eden yeni asgari ücret için ilk görüşmeler bugün gerçekleşti. 2021 asgari ücret zammı her yıl olduğu gibi yine Aralık ayı sonunda belli olacak. Bilindiği üzere; Yeni asgari ücret, asgari geçim indirimi (AGİ), işsizlik maaşı gibi birçok konu başlığına da etki ediyor. Öte yandan Asgari ücret görüşmeleri sonrası 'asgari ücret ne kadar olacak?' 'asgari ücret ne kadar?' gibi son dakika araştırmaları da öne çıktı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücret zam görüşmeleri öncesi açıklama yaptı ve "Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz. Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum." dedi. Türk-İş Geneş Başkanı Atalay da dün "Komisyon üyeleri önümüzdeki günlerde Hak-İş ve DİSK'in kanaatini alıp açıklar." demişti.