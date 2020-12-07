VGM burs sonuçları açıklandı mı? Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim 2020 - 2021 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere verilmekte olan maddi destek ile ilgili olarak başvuruda bulunan adayların VGM burs sonuçları için heyecan dolu bekleyişi de başladı. Ortaöğrenim düzeyindeki öğrencilerin başvuru süreci sona ererken yükseköğrenim öğrencileri için ise bugün son gün olarak kurumun yaptığı duyuru ile bildirildi. Buna göre; 2020 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman hangi tarihte açıklanır? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar…

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ihtiyaç sahibi öğrencilere sağladığı maddi destek için başvurular yükseköğrenim öğrencileri için 30 Ekim 2020 tarihine kadar alınırken yabancı uyruklu kişilerin de kayıtlar için son günü bugün olarak bildirildi. Buna göre; binlerce kişi VGM burs sonuçları için bekleyişe geçti…