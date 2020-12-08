1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen pandemi sosyal destek parası sorgulanıyor. Aralık ayına girdiğimiz şu dönemlerde koronavirüs kaynaklı ekonomik sıkıntı yaşayan ailelere bu destek ödemeleri için başvurular e devlet sistemi aracılığı ile alınıyor. E devlet aracılığı ile alınan başvuruların sonucunda şartları karşılayan vatandaşlara ilk iki faz ödemelerinin ardından gözler 3.faz ödemelerine çevrildi. Peki 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? E devlet ile 1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonucu sorgulama

1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1000 TL sosyal yardım başvurusu son günlerde epey araştırılıyor. 1000 TL sosyal yardım parası başvuru aşaması ve başvuru sonucu sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

İşte, 1000 TL sosyal yardım parası ile E Devlet başvuru sorgulama ekranı ve tüm detaylar…