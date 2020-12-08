Altın fiyatları son dakika haberi: 8 Aralık 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberi: Altın fiyatları canlı rakamlar merak edilmeye başlandı. Sabah saatleri itibarıyla araştırılan önemli konular arasında yerini alırken öte yandan haftanın ikinci işlem gününde Kapalıçarşı'dan gelen rakamlar önem kazanıyor. Koronavirüs nedeniyle inişli çıkışlı grafiğe sahip olmasından dolayı gün içerisinde sıkça araştırılan konulardan da bir tanesi oluyor. Bu bağlamda; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 8 Aralık 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 8 ARALIK 2020 SALI

Altın fiyatları son dakika haberleri sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle Ağustos ayında büyük bir yükseliş yaşarken şimdilerde ise gözle görülür bir düşüş yaşanıyor. Haberimizin içerisinden altın fiyatları canlı ve güncel rakamlara ulaşabilir, alış ve satış fiyatlarını görebilirsiniz.