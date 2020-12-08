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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları son dakika haberi: 8 Aralık 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

haberi: 8 Aralık 2020 bugün , tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Kapalıçarşı’dan gelen haberleri vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Sabah saatleri itibarıyla araştırılan konular arasında yer alan sarı metalin alış ve satış fiyatlarına yönelik canlı rakamlar bu noktada önem kazanırken öte yandan gram fiyatı ise 500 TL’nin altında seyrediyor. Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları ne kadar oldu? 8 Aralık 2020 bugün , tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 8.12.2020 08:53 Son Güncelleme: 8.12.2020 08:54 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika haberi: 8 Aralık 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberi: Altın fiyatları canlı rakamlar merak edilmeye başlandı. Sabah saatleri itibarıyla araştırılan önemli konular arasında yerini alırken öte yandan haftanın ikinci işlem gününde Kapalıçarşı'dan gelen rakamlar önem kazanıyor. Koronavirüs nedeniyle inişli çıkışlı grafiğe sahip olmasından dolayı gün içerisinde sıkça araştırılan konulardan da bir tanesi oluyor. Bu bağlamda; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 8 Aralık 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 8 ARALIK 2020 SALI

Altın fiyatları son dakika haberleri sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle Ağustos ayında büyük bir yükseliş yaşarken şimdilerde ise gözle görülür bir düşüş yaşanıyor. Haberimizin içerisinden altın fiyatları canlı ve güncel rakamlara ulaşabilir, alış ve satış fiyatlarını görebilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 421,93

SATIŞ: 438,34

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.112,70

SATIŞ: 3.133,90

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.071,00

SATIŞ: 3.116,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 2.964,79

SATIŞ: 3.023,34

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.516,10

SATIŞ: 1.533,60

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 758,10

SATIŞ: 766,80

GRAM ALTIN

ALIŞ: 468,08

SATIŞ: 468,08

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Altın fiyatları son dakika haberi: 8 Aralık 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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