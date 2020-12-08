Bu yıl VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 2021 VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı mı?

Yükseköğrenim ve ortaöğrenim seviyesindeki öğrencilerin eğitimlerine destek amaçlı başvuruda bulunduğu VGM burs sonuçları için geri sayım başladı. KYK sonuçlarının da erişime açılmasıyla beraber bu kurum üzerinden destek almak isteyen vatandaşların gözü Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne çevrildi. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 2021 VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar…

2020 VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından lise ve üniversite öğrencilerine sağlanmakta olan VGM burs başvuruları geçtiğimiz aylarda tamamlanırken gözler KYK sonuçlarıyla beraber kurumdan gelecek olan açıklamaya çevrilmiş. Bu kapsamda konuya dair son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor…,