Çin'e giden ilk ihracat treni Erzincan'da

İstanbul'dan 4 Aralık'ta yola çıkan İhracat treni, Ankara, Kayseri ve Sivas'ın ardından sabah saat 08.12'de Erzincan'a ulaştı. 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü 12 günde Çin'in Xi'an Şehrine ulaştıracak olan trende Türkiye'de üretilen bin 400 soğutucu beyaz eşya bulunuyor. 43 vagondan oluşan 750 metre uzunluğundaki trenin bir sonraki durağı ise Erzurum Garı olacak.

BİN 100 KİLOMETRE YOL KAT ETTİ

Başlangıç durağı Çerkezköy'den 4 Aralık'ta yola çıkan ihracat treni, sırasıyla İzmit Köseköy, Bilecik, Eskişehir, Ankara ve Ankara'nın ardından dün 12.10'dra Kayseri'ye ulaştı. Kayseri'deki 50 dakikalık molanın ardından yoluna devam eden İhracat treni saat 20.00'de ise Sivas Bostankaya Garı'na ulaştı. Saat 22.30'da Sivas'tan hareket eden tren sabah 08.12'de ise Erzincan geldi. Şuana kadar bin 100 kilometre yol kat eden ihracat treninin akşam saatlerinde Kars'tan sınırı geçerek Gürcistan'a ulaşması planlanıyor.

12 GÜNDE ÇİN'DE OLACAK

Bükü-Tiflis-Kars Demiryolu hattını kullanarak yolculuğuna devam edecek olan ihracat treni yurt dışında ise Gürcistan'da 220 kilometre, Azerbaycan'da 340, Hazar Denizi'nde 420, Kazakistan'da 3 bin 200 Çin'de ise 2 bin 100 kilometre yol kat edecek. Tren 12 günde Çin'in Xi'an şehrine ulaşarak yükünü boşaltacak.