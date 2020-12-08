Çin'e giden ilk ihracat treni Gürcistan'a ulaştı

İstanbul'dan 4 Aralık'ta yola çıkan İhracat treni, Ankara, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum'un ardından Türkiye'deki son durağı Kars'a ulaştı. 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü 12 günde Çin'in Xi'an Şehrine ulaştıracak olan trende Türkiye'de üretilen bin 400 soğutucu beyaz eşya bulunuyor. 43 vagondan oluşan 750 metre uzunluğundaki tren gece saatlerinde Ahıldere istasyonundaki gümrükleme işlemlerini ardından Gürcistan'a uğurlandı.

HOŞCAKAL ÇİN TRENİ! SENİ ÖZLEMLE BEKLİYORUZ

İstanbul'dan Çin'e 4 Aralık'ta hareket eden ilk ihracat treninin Halkalı'da kaybolduğu yönünde yapılan haberlere TCDD Taşımacılık, çaptığı paylaşımla gönderme yaptı. İlk ihracat treninin Kars'tan Gürcistan'a uğurlandığı ana ait fotoğraf, kurumun Twitter hesabından "Hoşçakal Çin Treni! Seni #ÖzlemleBekliyoruz" başlığıyla paylaşıldı. yapılan paylaşım kısa sürede binlerce kez beğenilerek retweet edildi.

İLK İHRACAT TRENİ GÜRCİSTAN'A ULAŞTI

Türkiye'de üretilen bin 400 soğutucuyu taşıyan ilk ihracat treni, yurt içerisindeki 2 bin 323 kilometrelik yolculuğunu tamamladıktan sonra Kars'tan Gürcistan'a uğurlandı. Tren gece saatlerinde Gürcistan'ın Kartsakhi tren istasyonuna ulaştı.Gürcistan'da 220 kilometre, Azerbaycan'da 340, Hazar Denizi'nde 420, Kazakistan'da 3 bin 200, Çin'de ise 2 bin 100 kilometre yol kat edecek. Tren 12 günde Çin'in Xi'an şehrine ulaşarak yükünü boşaltacak. İhracat treni Azerbaycan-Hazar Denizi geçişi üzerinden yolculuğuna devam diyor.