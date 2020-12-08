Çin’e giden ilk ihracat treni Kayseri’de

Türkiye'de üretilen 1.400 soğutucuyu Çin'e götürmek üzere 4 Aralık'ta İstanbul'dan hareket eden ilk ihracat treni Kayseri'ye ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından İstanbul'dan uğurlanan TürkiyeÇin ilk ihracat treni, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek, yükünü 12 günde Çin'e ulaştıracak. Trende Türkiye'de üretilen 1.400 soğutucu beyaz eşya bulunuyor. 43 vagondan oluşan 750 metre uzunluğundaki trenin bir sonraki durağı ise Sivas Garı olacak.Türkiye'de 2 bin 323 kilometre, Gürcistan'da 220 kilometre, Azerbaycan'da 430 kilometre, Hazar Denizi'nde 420 kilometre, Kazakistan'da 3 bin 200 kilometre ve Çin'de 2 bin 100 kilometre olmak üzere toplam 8 bin 693 kilometre yol kat edecek. Tren, önümüzdeki dönemde Marmaray'ın, BTK Demiryolu Hattı ve Orta Koridor'un tam kapasiteyle işletilmesi için çok önemli adım olarak yerini alacak.Bu taşımalarla ulaşım maliyetleri ve süresi önemli oranda azalırken, hem Türkiye'nin hem sanayicinin rekabet gücü artacak. Türkiye, Asya-Avrupa arasındaki transit taşımacılığın da merkezi haline gelecek. Türkiye içinde 2 bin 323 kilometrelik parkurunu, 8 Aralık Salı günü akşam saatlerinde tamamlayarak Kars'a varacak tren, daha sonra Bakü- Tiflis-Kars demir yolu hattını kullanarak Çin'e doğru yoluna devam edecek. Yurt dışı parkuru ise sırasıyla Gürcistan- Azerbaycan-Hazar Denizi Geçişi-Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehrinde son bulacak.