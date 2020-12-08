Göksun'da 376 konut yükselmeye başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde hayata geçirilen, 'Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut' projesi kapsamında geçtiğimiz ay Kahramanmaraş'ın GÖKSUN ilçesinde temelleri atılan 376 konutun inşası hızla devam ediyor.

Yantepe Mahallesi Çataltepe mevkiinde inşa edilen TOKİ Sosyal Konutların belirlenen sürede teslim edilmesi için hummalı bir çalışma yürüten Yüklenici Firma, proje kapsamında bir yandan yolları ve temel alanlarını açarken diğer yandan da temelleri atılan blokları hızla yükseltmek için katların betonlarını döküyor.