Hububatta fahiş fiyata geçit yok

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, ekimde başlayan hububat satışlarına aralık ayında da devam edecek. Kurumdan yapılan açıklamada, hububat piyasalarının yakından izlenmesi, piyasalarda istikrarın korunması, üretici, sanayici ve tüketici arasındaki tedarik zincirinin sorunsuz işlemesi amacıyla piyasaya ürün arz edildiği aktarıldı. Bu doğrultuda ekimde başlayan satışların aralık ayı itibarıyla devam ettiği belirtilen açıklamada, aralıkta 560 bin ton buğday, 166 bin ton arpa, 152 bin ton mısır ve 5 bin ton nohudun satışa açıldığı bildirildi. Buğday, arpa ve mısır satışlarının kullanıcılarına yönelik yapılacağı belirtildi. ANKARA