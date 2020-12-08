Kapalıçarşı altın fiyatları son dakika: 9 Aralık Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da canlı ve güncel rakamlar bilgisi geliyor. Yatırımlarını bu yönde gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ise haftanın üçüncü gününde araştırmalarına hız kazandırdı. Son yıllarda ani iniş ve çıkış yakalayan sarı metale aralık ayı boyunca ilginin süreceği görülüyor. Peki 9 Aralık Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 9 ARALIK 2020

Haftanın üçüncü günü itibariyle en çok araştırılanların başında altın fiyatları son dakika haberleri geliyor. Sabahın ilk ışıklarından itibaren vatandaşlar altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt ararken canlı ve güncel rakamlar bilgisi ile uzman yorumlarını araştırıyor. Haberimizden, canlı ve güncel altın fiyatları bilgilerini öğrenebilir, aPara sayfasından anlık takibi yapabilirsiniz