Kırsal kalkınmaya 26.5 milyar lira destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kırsal kalkınma yatırımları kapsamında çiftçiye bugüne kadar 26.5 milyar lira destek verdiklerini söyledi. Pakdemirli, çevrim içi gerçekleştirilen Ulusal Kırsal Kalkınma Ağı (UKAFEST) Kongresi'nin açılışına katılarak bir konuşma yaptı. Pakdemirli, kırsal alanlarda üretim, katma değer ve istihdam sağlanması için birçok destek, teşvik ve hibe sağladıklarına dikkati çekerek, "Bu destekler sayesinde, kırsalda reel olarak yaklaşık 48.5 milyar liralık yatırım yapıldı, 350 bin yeni istihdam oluşturuldu. Ekonomik yatırımların süresini de 2025 yılına kadar uzattık" dedi. Su ve sulama alanında son 18 yılda yaklaşık 254 milyar liralık yatırım yapıldığına işaret eden Pakdemirli, "Sulamaya açtığımız alanlar ve toplulaştırma çalışmalarımız neticesinde çiftçilerimize yıllık 20.1 milyar lira zirai gelir artışı sağladık. Son 2.5 yılda ise su alanında yaklaşık 38 milyar liralık yatırım yaptık. 2023 yılına kadar bakanlık olarak 150 bin hektar alanı modern sulama sistemleri ile buluşturmak için toplam 600 milyon lira destek ödemesi yapılmasını planlıyoruz" dedi. ANKARA