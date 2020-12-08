Mobil hava ölçüm aracı Düzce’de

Düzce'nin kış aylarında yaşadığı hava kirliliğine çözüm bulmak için tüm kurumlar ile hareket eden Düzce Belediyesinin girişimleri sonuç verdi.

Geçtiğimiz Cuma günü gerçekleşen toplantıda 14 Aralık tarihinde Düzce'ye gelmesi planlanan Mobil Ölçüm Aracı, Belediyenin girişimleri ile Düzce'ye daha erken gelmesi sağlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla 'Mobil Ölçüm Aracı' önceki gün öğleden sonra Düzce'ye geldi. Bakan Murat Kurum, Belediye Başkan Dr. Faruk Özlü'yü arayarak bakanlık olarak her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi. Düzce'ye gelen Mobil Ölçüm Aracı, şehrin belli bölgelerinde ölçümler yapıp toz numuneleri alarak hava kirliliğine neden olan kaynakları ortaya çıkaracak.

Çıkan analiz raporlarına göre çözümlerin hayata geçirilmesi noktasında adımlar atılacak.