Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? 2020 Kasım ayı Ücretsiz izin maaş desteği yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından nakdi ücret desteği ödemelerinin yatacağı tarih belli oldu. Aralık ayı itibariyle vatandaşlar ücretsiz izin maaş desteği ödemelerini sorgulamaya başladı. Pandemi sürecinde ekonomik anlamdaki seviyeyi yüksek tutmak amacıyla ihtiyaç sahiplerine verilen ödenek PTT aracılığıyla alınıyor. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre; ödemeler belirlenen tarihlerde vatandaşların TC kimlik numaralarına göre yatacak. Peki Nakdi ücret desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2020 Kasım ayı Ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yapılacak?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Nakdi ücret desteği ödemeleri son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Ödenek ödemelerinin iki ay süreyle uzatılmasının ardından vatandaşlar Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Sorusuna yanıt arıyor. Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un duyurusuna göre bu ay yapılacak olan Nakdi destek ödemeleri 8-9 Aralık'ta yapılacak…