SON DAKİKA | 2021 Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Son dakika haberi: Aralık ayına gelinmesiyle beraber asgari ücret zammı için adeta nefesler tutuldu. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlık edeceği toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ederken bu ücret ülkemizde çalışana verilecek olan taban maaş olarak da tanımlanabiliyor. Peki, 2021 Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte konuya dair son dakika gelişmelerinin detayları…

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanmış, asgari ücretin artış oranı 2019 yılına göre yüzde 15,03 olmuştu. Milyonlarca çalışan Aralık ayının gelmesi ile beraber önümüzdeki sene için belirlenecek olan zammın ne kadar olacağını merak ediyor…