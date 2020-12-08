TİM Başkanı Gülle: Otomotiv sektörü salgın öncesi ihracat rakamlarını yakaladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "2020 ihracat hedefimiz olan, 165,9 milyar dolara emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Elbette, bu rekor ve başarılarda salgından en çok etkilenen sektörler arasında olan otomotiv sektörünün, salgın öncesi ihracat rakamlarını hızlıca yakalaması oldukça önemliydi." ifadelerini kullandı.

TİM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı ve TİM'in koordinasyonunda ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) organizasyonuyla 8-11 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Türkiye'nin ilk 3 boyutlu sanal otomotiv fuarı "Auto Expo Türkiye 2020"nin online açılışı gerçekleştirildi.

Fuarın açılışı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TİM Başkanı İsmail Gülle ve OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik tarafından yapıldı.

"6 BİNE YAKIN İKİLİ İŞ GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Açıklamada açılıştaki konuşmasına yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, bu dönemde, Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle birçok sanal ticaret heyeti, sanal fuar ve sanal ödül töreni gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Gülle, "Küresel ticaret, belki de 100 yılda bir gerçekleşebilecek talep şokunun etkisini yavaş yavaş üzerinden atmaya çalışıyor. Ülkemizde ise iş dünyamızın bu zorlu sürece hızlı adaptasyonu ihracatımız adına olumlu gelişmeleri de beraberinde getirdi. Pandemi, her zaman üzerinde durduğumuz iş dünyasının dijital dünyaya adaptasyonu konusunda atılan adımları hızlandırmıştır. 36 heyetle, 43 ülkede gerçekleştirdiğimiz başarılı heyetler neticesinde yüzlerce firmamız 6 bine yakın ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. İhracatçılarımızın sanal ticaret heyetlerine gösterdiği yoğun ilgiyle beraber, sanal platformlarda edindiğimiz tecrübeyi ihracatımızda etkin bir şekilde kullanmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"2020 İHRACAT HEDEFİMİZE EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ"

İsmail Gülle, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) verilerini anımsatarak, önceki yılın aynı dönemine göre, küresel ticaretin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 19 daraldığını ve 2020 yılı için küresel ticarette daralma beklentisinin ise yüzde 7 seviyesinde olduğunu bildirdi.

Bu yıl için ciddi daralma beklenen sektörlerin başında ise otomotiv sektörünün geldiğini belirten Gülle, şunları kaydetti:

"Ancak önemli pazarlarımızda kısıtlamaların tekrar başladığı, tüketimin kimi sektörlerde ciddi oranda azaldığı kasım ayında, başarılı ivmemizi sürdürdük. Otomotiv sektörümüzün kasım ayında ihracatını, yüzde 0,3 de olsa artırması, oldukça önemliydi. İhracatçılarımızın gayretleri sayesinde, geçtiğimiz eylül ve ekim aylarını, pandemiye rağmen tarihi rekorlarla kapattık. Ülkemiz yılın üçüncü çeyreğinde ihracatını artıran 4 ülkeden biri olma başarısını gösterdi. 2020 ihracat hedefimiz olan, 165,9 milyar dolara emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Elbette, bu rekor ve başarılarda salgından en çok etkilenen sektörler arasında olan otomotiv sektörünün, salgın öncesi ihracat rakamlarını hızlıca yakalaması oldukça önemliydi."

"REFORMLAR DÖNEMİ YATIRIMLARI HIZLANDIRACAK"

Otomotiv sektörünün kasım ayındaki 2,698 milyar dolarlık ihracatının, tüm toplam ihracat içindeki payının yüzde 16,8 olduğunu dile getiren Gülle, "Bu rakam, pandemi kaynaklı kayıpların telafisi adına son derece sevindirici bir gelişme olmuştur. 'Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye' hedefine ulaşmada, otomotiv sektörümüze hayati bir rol düşmektedir. Bu anlamda otomotiv sektörümüz için yatırımlar ayrı bir önem arz etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği 'reformlar döneminin' sektörümüze yapılan yatırımları hızlandıracağına inanıyoruz. Son dönemde aldığımız yeni yatırım haberleri de beklentilerimizi doğrular nitelikte." ifadelerini kullandı.

Gülle, Auto Expo 2020 Fuarı'na ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

"62 ülkeden ziyaretçilerin katılacağı, 29 ülkeden 76 firma ile ikili iş görüşmelerinin organize edildiği, 360 derece görünümlü sergi salonlarıyla donatılmış, sanal konferansların düzenleneceği Auto Expo 2020 Fuarı'nın yeni iş fırsatları yaratacağına ve otomotiv sektörümüzün gücüne güç katacağına inanıyorum. İnşallah yeni dönemde sektörel trendleri iyi tayin ederek başarılarımıza yenilerini ekleyeceğiz. İhracatla yükselen Türkiye yolunda fuarımızın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."